Sergio Oliveira vuole la Roma: pronto a ridursi lo stipendio per restare

Il portoghese pur di rimanere a Trigoria il prossimo anno potrebbe rinunciare a dei bonus facili sul contratto. E Pinto ci pensa

Sergio Oliveira vuole restare a tutti i costi alla Roma a titolo definitivo. Il club giallorosso sta seriamente pensando di esercitare il diritto di riscatto dal Porto ma non vorrebbe spendere tutti i 13 milioni pattuiti a gennaio . Per questo si stanno cercando delle soluzioni alternative. Quali? Un pagamento dilazionato oppure immediato ma ad una cifra più bassa. Il giocatore, in questo senso, potrebbe fare la sua parte, rinunciando alla parte variabile dell’ingaggio visto che a Roma si trova benissimo.

Al momento il centrocampista è a libro paga per 3 milioni più bonus, praticamente lo stesso stipendio che prendeva in Portogallo. La novità sta nel fatto che Oliveira, che a Roma e con la Roma si trova benissimo, sarebbe pronto - è pronto, anzi - ad abbassarsi la parte variabile del suo ingaggio, quella cioè legata ai bonus, pur di rimanere a Trigoria a titolo definitivo. La Roma, come logico, ci pensa e la sensazione è che il riscatto non sia sicuro ma quantomeno probabile. Finora Sergio Oliveira, 30 anni a giugno, ha giocato con la Roma 16 partite, realizzando tre reti. Per Mourinho è praticamente un titolare e difficilmente vorrà privarsene la prossima stagione. Se poi il club riuscire a trattenerlo spendendo meno sarebbero tutti più felici.