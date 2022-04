Serie A, anticipi e posticipi dalla 35a alla 37a: Roma-Bologna la sera del 1 maggio

Domenica sera il match contro la squadra di Mihajlovic, poi a Firenze di lunedì e col Venezia di sabato

La Lega Serie A ha diramato il calendario delle prossime tre giornate di campionato, ovvero dalla 35esima alla 37esima, ad esclusione quindi solo dell'ultima. La Roma giocherà domenica sera 1 maggio alle 20.45 contro il Bologna all'Olimpico, con i biglietti già andati a ruba e probabilmente verso l'ennesimo sold out. Il 9 maggio invece ai giallorossi toccherà il Monday Night in casa della Fiorentina, lunedì 9 maggio alle 20.45. Roma-Venezia si giocherà invece sabato 14 maggio alle 20.45. Quest'ultima sarà l'unica gara visibile anche su Sky Sport, le altre saranno trasmesse in esclusiva su Dazn. In seguito verrà stabilita anche la data e l'orario di Torino-Roma, ultima giornata di campionato nel weekend del 22 maggio. L'eventuale finale di Conference League sarebbe invece in programma mercoledì 25 maggio a Tirana.