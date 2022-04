Scelta Sozza: Inter-Roma, scoppia la polemica social: “È di Milano”

Larbitro fa parte della sezione di Monza e i tifosi giallorossi si sono infuriati anche per la scelta di Irrati al Var

Non si placano le polemiche da parte dei tifosi giallorossi sugli arbitri. Dopo lo sfogo di Mourinho alla fine della gara con il Napoli e gli errori nel corso della stagione i sostenitori della Roma sono infuriati per la designazione per la sfida con l'Inter. Partita in programma sabato alle ore 18 e dirigerà Sozza. Sarà l'esordio assoluto per lui con i nerazzurri ma non è sfuggito un particolare ai tifosi. L'arbitro classe 1987 è nato a Milano e fa parte della sezione di Monza. Molti post ironici stanno spopolando su Twitter: "Ha il vantaggio che ci metterà poco per arrivare a San Siro". Non è piaciuta neanche la scelta di Irrati al Var dopo il grave errore in un Roma-Inter di qualche anno fa: "Tralasciando l'episodio del rigore su Perotti, è di Firenze e la squadra viola è poco sotto di noi".