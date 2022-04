Mercato, Olsen vicino alla permanenza all’Aston Villa: 3,5 milioni alla Roma

Il portiere svedese potrebbe salutare definitivamente i giallorossi dopo 3 anni in prestito in giro per l'Europa

Redazione

Robin Olsen potrebbe lasciare definitivamente la Roma. Il portiere svedese, arrivato nella capitale nel 2018 non ha lasciato bei ricordi nella testa dei tifosi giallorossi. Il suo contratto è in scadenza nel 2023. L'ex Cagliari è in Premier League all'Aston Villa e secondo quanto riportato dal sito Football Insider la società inglese vorrebbe esercitare il diritto di riscatto fissato a 3.5 milioni di euro. Gerrard vuole che Olsen faccia il secondo di Emiliano Martinez anche per la prossima stagione nonostante non abbia mai giocato da quando si è trasferito all'Aston Villa durante il mercato di gennaio.