Inter-Roma, arbitra Sozza. Al Var Irrati

Ufficiali le designazioni arbitrali per la sfida tra Inter e Roma di sabato alle ore 18

Il sito web ufficiale dell'AIA ha ufficializzato le designazioni arbitrali per la 15esima giornata di ritorno di Serie A. Inter-Roma sarà affidata a Simone Sozza, fischietto della sezione di Seregno. I guardalinee saranno Carbone e Bindoni, mentre il quarto uomo sarà Manganiello. Al Var sarà presente Massimiliano Irrati coadiuvato da Zufferli. In questa stagione, l'unico precedente dei giallorossi con Sozza risale alla terza giornata del girone di andata del campionato di Serie A, Roma-Sassuolo. In quel match, i capitolini hanno vinto all'ultimo minuto per 2-1 grazie alla rete di El Shaarawy con la famosa corsa di Mourinho sotto la Curva Sud.