Inter-Roma, le probabili formazioni di Inzaghi e Mourinho

Non ci sarà Zaniolo ma tornerà Mkhitaryan dal 1'. Confermato Zalewski sulla fascia sinistra

Dopo il pareggio contro il Napoli, la Roma torna in campo sabato a San Siro. Di fronte ai giallorossi ci sarà l'Inter di Simone Inzaghi che è reduce dal passaggio in finale di Coppa Italia ai danni del Milan. Mourinho sceglie gli 11 del derby con Rui Patricio tra i pali e difesa a 3 composta da Mancini, Smalling e Ibanez. Sulle fasce Karsdorp e Zalewski mentre in mezzo al campo ci saranno Cristante e Oliveira. Dietro ad Abraham non ci sarà Zaniolo, squalificato per un turno, ma giocheranno Pellegrini e Mkhitaryan. Difesa a 3 anche per l'Inter, nessun indisponibile per Inzaghi che schiera la formazione migliore. Torna Dzeko dal 1' dopo la panchina nella gara contro il Milan in Coppa Italia.