Il tecnico alla vigilia: "Non ci sono confronti con la proprietà, ne parlerà l'ad. Io parlo con D'Amico". Svilar, Mancini e Dybala dal 1'. Occhi su Cambiaghi e Hudson-Odoi
Verso Parma-Roma: Svilar e Dybala dal 1'. Gasp: "Nessuna programmazione sul mercato"
La Roma è pronta a tornare in campo dopo la sosta per le Nazionali di novembre. I giallorossi sabato alle 18 saranno ospiti del Parma e Gasperini ha parlato così nella conferenza stampa della vigilia: "La partita sarà difficile, la classifica ora comincia a delinearsi per tutti. Vogliamo continuare così". Poi un commento in vista del mercato di gennaio: "Ne parlerà Galantic. Ancora nessuna programmazione, se non quella tra me e D'Amico". Una battuta anche sul tabù sosta, visto che la "sua" Roma fatica al rientro dalla pausa per le Nazionali: "Speriamo sia un caso". Al Tardini torneranno dal 1' Svilar, Mancini e soprattutto Dybala. Gasp sul dualismo tra la Joya e Soulé, che dovrebbe accomodarsi in panchina in favore di Mora: "Una forza averli, non un problema". Un altro ballottaggio è quello tra Lulli e Molina sulla fascia destra. Tra i convocati out Rensch e Pellegrini. In casa ducale torna Bernabé e recupera Diego Carlos, con Gilardino che ha parlato così: "Gasperini ha dato identità alla Roma". Le modifiche alla viabilità riguardano anche i tifosi giallorossi, mentre la squadra causa nebbia è dovuta atterrare a Bologna.
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