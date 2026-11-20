Bernabé torna a disposizione e ci sarà contro la Roma. Parola di Alberto Gilardino, che in conferenza stampa ha fatto il punto sugli infortunati e sui giocatori recuperati in vista della sfida di domani. Il tecnico ha ritrovato pienamente lo spagnolo, assente dal campo dal 28 ottobre. Dopo quasi un mese, è pronto a tornare. Difficile immaginarlo dal primo minuto, ma una cosa è certa: Gilardino gli concederà spazio. Al suo posto, dal primo minuto, è pronto Nicolussi Caviglia, che andrebbe così incontro al debutto da titolare in questo campionato. Non arrivano buone notizie, invece, per Romero. L'argentino, infortunatosi contro il Bologna, non ha ancora recuperato e salterà la partita. Out anche Ndoye, fermato dalla squalifica.