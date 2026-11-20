La sosta è finita, domani si torna in campo. C’è tanta attesa per vedere gli effetti della pausa sulle squadre. In primis, sulla Roma: i giallorossi vogliono continuare a stupire e a Parma sono attesi da un match tutt’altro che semplice. Gasp dovrà fare attenzione all’energia che Gilardino ha portato ai ducali. Il tecnico gialloblù ha dato una scossa all’ambiente e ora vuole dare continuità. Di questo, del match di domani e del rapporto con Gasp, Gilardino ha parlato in conferenza stampa. Ecco le sue parole.

Che rapporto c'è tra lei e Gasperini? "Gasperini l'ho avuto come allenatore in un'età in cui io pensavo di aver già raggiunto un livello stabile, ma lui mi ha tirato fuori quel qualcosa in più. Lì sta la sua bravura. In non molto tempo è riuscito a fare la Roma una sua squadra sotto diverso punti di vista, è riuscito a farsi comprare giocatori forti. Lo ammiro, lo apprezzo e sono felice di rivederlo domani".

Come sta la squadra? Ci sono tante assenze? "Abbiamo avuto modo in queste settimane di lavorare a ranghi ridotti, con i Nazionali assenti. Li ho ritrovati con grande entusiasmo, stanno tutti bene, anche Troilo, che oggi farà il primo allenamento con la squadra. L'ho visto motivato, felice e pronto. Per quanto riguarda gli altri, li valuterò oggi nell'ultimo allenamento assieme allo staff medico per vedere di riuscire a portarli in panchina. C'è positività da parte dell'ambiente. Non ci saranno Ndiaye, Romero, che è già avanti nel recupero e spera possa allenarsi singolarmente la prossima settimana: a oggi non può fare contrasti. Bernabé sta bene, domani ci sarà, vedremo se dal primo o a gara in corso. Il resto della squadra ha lavorato molto bene, con carichi di lavoro importanti, con l'amichevole che ha permesso di mettere minuti nelle gambe".

Quanto è difficile affrontare Gasp? "Da allenatore mi ha tirato fuori tanto e lui riesce a farlo per tutti i membri della rosa. Giocare contro la Roma è complicato, sono versatili, hanno qualità, non danno punti di riferimento, fanno tanta densità, hanno giocatori di qualità davanti che possono decidere la partita in ogni momento. Noi dovremo essere attaccati alla gara con grande mentalità difensiva, ma consci di sfruttare le occasioni che ci saranno".