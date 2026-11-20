Gasperini: "Dybala e Soulé possono giocare insieme. È una forza averli, non un problema"

Gruppo quasi al completo per Gasperini. Il tecnico - per la sfida contro il Parma - recupera Svilar, Mancini e Dybala. Tutti e tre tornano tra i convocati per la partita di domani. Anche Gollini ha smaltito l'infortunio alla schiena e torna tra i convocati, out Vasquez che finisce nuovamente fuori dalla lista. Fuori Rensch e Pellegrini. Il primo tornerà mercoledì contro il Paris Saint Germain, mentre Pellegrini rivedrà il campo nel 2027.

Parma-Roma, i convocati di Gasperini

Portieri: Svilar, Gollini, De Marzi

Difensori: Koulierakis, Ndicka, Molina, Hermoso, Mancini, Balerdi, Wesley, Lulli, Ghilardi

Centrocampisti: Cristante, De Roon, Kone, Pisilli, Mora

Attaccanti: Castro, Malen, Soulé, Dybala