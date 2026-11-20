Gennaio si avvicina, e con il primo mese dell'anno aumentano i rumors di calciomercato con protagonista la Roma. Nonostante oggi Gasperini sia stato chiaro, nella conferenza stampa alla vigilia della trasferta contro il Parma: "Noi siamo al 20 novembre, quindi qualunque situazione oggi vale poco. Ora penso al campionato. Con D'Amico parlo sempre, ma non c'è stata alcuna programmazione al momento, se non tra me e lui. Prima ne deve parlare il nostro amministratore delegato e sarà lui a definire quello che la Roma potrà fare a gennaio". Secondo il portale inglese TeamTalk, però, la Roma starebbe monitorando Hudson-Odoi. L'esterno d'attacco sta trovando poco spazio al Nottingham Forest quest'anno, con appena 5 presenze tra Premier League e Carabao Cup per un totale di 75'. Il primo nome sulla lista del ds D'Amico, oltre a Endrick, rimarrebbe quello di Gittens, ma il classe 2000 inglese rappresenterebbe un'opzione già per gennaio. Per TeamTalk potrebbero bastare anche 10 milioni di sterline per portare nella Capitale l'ex Chelsea, con il Nottingham che potrebbe preferire un accordo temporaneo che mantenga un'opzione di vendita futura a un prezzo più vantaggioso piuttosto che una cessione definitiva a gennaio. Contatti tra club non ci sarebbero ancora stati e non manca la concorrenza per Hudson-Odoi, sia dall'Inghilterra sia da altri club europei.