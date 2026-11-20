Il futuro di Artem Dovbyk è ancora tutto da definire. L'attaccante di proprietà della Roma ma attualmente in prestito al Bologna, infatti, non sta vivendo un'esperienza felice in rossoblù. Tanto che, in vista di gennaio, nei giorni scorsi si era parlato di una possibile interruzione del prestito da parte del club felsineo, con il conseguente interessamento da parte del Valencia. Il tecnico del Bologna Raffaele Palladino però, nella conferenza stampa a due giorni dalla sfida contro l'Udinese, ha voluto elogiare il centravanti ucraino: "Dovbyk ha dimostrato il suo valore negli anni passati, gli infortuni lo hanno un po’ frenato, l’ho visto con un altro piglio negli allenamenti". Un vero e proprio elogio da parte dell'allenatore rossoblù, evidentemente convinto delle qualità di Artem e intenzionato quantomeno a provare a farlo sbloccare. Intanto, il futuro di Dovbyk resta più che aperto. E la Roma osserva interessata.