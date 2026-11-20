Piccoli disguidi della vigilia per la Roma. I giallorossi di Gasperini erano partiti nel tardo pomeriggio odierno in aereo per raggiungere Parma, ma il viaggio si è rivelato più tribolato del previsto. Cristante e compagni, infatti, non sono potuti atterrare direttamente nella città ducale. Il motivo? La nebbia. A causa delle avverse condizioni meteo, dunque, l'aereo che portava i giallorossi è stato costretto ad atterrare a Bologna. Da lì Gasperini e i suoi giocatori raggiungeranno Parma in pullman. Domani, alle 18, il fischio d'inizio del match della dodicesima giornata di campionato al Tardini.