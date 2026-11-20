Se da una parte la sosta ha permesso a Gasperini di recuperare al 100% Svilar, Mancini e Dybala dall'altra non ha permesso al tecnico di poter lavorare con ben 13 giocatori. Un aspetto da non sottovalutare secondo il tecnico: "Ripartire dopo una sosta lascia sempre qualche dubbio, ma dobbiamo spazzarlo via subito. L'ultima partita col Sassuolo è stata buona, ma abbiamo delle verifiche solo su alcuni giocatori. È il problema delle soste, sono state continue in questo periodo". E i giallorossi dopo gli impegni delle varie nazionali soffre. L'anno scorso dopo quattro pause i giallorossi collezionarono tre sconfitte e una sola a vittoria a Cremona (1-3). I ko invece con Inter (andata e ritorno) e col Torino all'Olimpico. Quest'anno, invece, un pari col Como. Gasp in conferenza stampa ha provato a scherzarci sopra: "Spero sia un caso. Una vittoria, tre sconfitte e un pareggio. Brutta roba... Dobbiamo equilibrare un po'". La speranza è che domani a Parma i giallorossi riescano ad invertire il trend.