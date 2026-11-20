Domani il Tardini si veste di giallorosso. Ma prima di arrivare allo stadio, i tifosi della Roma devono fare i conti con la viabilità. In vista di Parma-Roma, in programma sabato 21 novembre, il Comune ha predisposto alcune modifiche alla circolazione nelle zone vicine all’impianto. Ci sono divieti di sosta e limitazioni al traffico che coinvolgono diverse strade della città. Per i sostenitori giallorossi è stato individuato il Parcheggio scambiatore Nord di Largo Maestà del Taglio, riservato ai veicoli privati dei tifosi giallorossi. L’area sarà interessata da un divieto di sosta con rimozione forzata dalle 00 alle 22, con eccezione per le auto dei romanisti. Altre restrizioni scatteranno dalle 12 in alcune strade intorno allo stadio, tra cui Via Torelli e Piazzale Risorgimento. Dalle 15 ci saranno invece divieti di transito in zone come Viale Duca Alessandro e Via Viotti. Previste anche chiusure di alcuni accessi pedonali al Parco Ferrari.