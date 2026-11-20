Gennaio si avvicina e, in epoca social, ogni piccolo indizio può far parlare tifosi e addetti ai lavori per giorni e giorni. Sarà sicuramente il caso di Giorgi Kvernadze, l'attaccante del Frosinone che nelle ultime settimane è stato accostato anche alla Roma. Una delle stelle della squadra-sorpresa di questo inizio Serie A, infatti, pochi minuti fa ha postato su Instagram una foto che lo ritrae a cena con la compagna. Nulla di strano, se non fosse che lo sfondo è niente di meno che il Colosseo. L'ala georgiana, classe 2003, ha tutte le caratteristiche che Gasperini richiede ai suoi esterni offensivi: tecnica, strappo e imprevedibilità. Kvernadze è uno dei perni dei ciociari di Alvini, con il club gialloblù che è al lavoro per blindarlo con un rinnovo pluriennale in modo da eliminare anche la clausola rescissoria da 4 milioni che si attiverà in estate. Le prossime settimane saranno decisive. E spunta un interessante precedente che lo paragona a Soulé. L'argentino, nel luglio 2024, per celebrare il primo anniversario con la sua fidanzata Milagros postò sui social uno scatto davanti al Colosseo. Mentre era in corso la trattativa tra Roma e Juventus per portare Mati nella Capitale. Cosa che poi effettivamente accadde. E chissà che per Giorgi e compagna non possa accadere lo stesso.