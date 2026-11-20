Parma-Roma, le probabili formazioni: Svilar e Dybala dal 1'. Mora in vantaggio su Soulé

Il Parma ha diffuso l'elenco dei 25 calciatori convocati da mister Gilardino per la sfida contro la Roma, in programma domani al Tardini con fischio d'inizio alle ore 18 e valida per la dodicesima giornata di campionato. Il tecnico gialloblù potrà contare sul rientro di Diego Carlos, che ha smaltito il risentimento all'adduttore della coscia sinistra, così come sul ritorno di Bernabé. Out Drobnic, ancora alle prese con i problemi di fascite plantare. Di seguito l'elenco completo: