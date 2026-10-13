Manca sempre meno alla super-sfida di Champions League all'Olimpico. Intanto il futuro di Endrick sarà ancora a Madrid. Soulé verso la titolarità
Roma-Real Madrid, le probabili formazioni: ok Mancini e Ndicka, in avanti c'è Soulé
Roma-Real Madrid, parola a Gasp: "Non snaturiamoci". Mou: "Avversari, ma solo per la partita"
Manca sempre meno a Roma-Real Madrid, sfida valida per la seconda giornata della League Phase di Champions League. Nel giorno della vigilia, Gian Piero Gasperini ha parlato così in conferenza stampa: "“Con il Real capiremo il nostro livello, non dobbiamo snaturarci. Abbiamo voglia di misurarci con una delle squadre migliori d'Europa". Poi su Mourinho: "Merita l’affetto della gente. Che cosa gli ruberei? La capacità di farsi prendere i giocatori". Al fianco del tecnico giallorosso ha parlato anche Malen: "Fin da quando sono arrivato la Champions era l'obiettivo, ora ci siamo riusciti e abbiamo l'opportunità di goderci una serata speciale". Lato Blancos, parola al grande ex Mou: "Roma, avversari ma solo per 90'. Amo il popolo giallorosso, sono speciali. Non sarà normale". Poi il siparietto con un giornalista spagnolo: "Attento ai tassisti, alcuni sono laziali". A parlare è stato anche Tchouameni: "Mi piace molto come gioca la Roma". Accoglienza con cori e applausi per lo Special One.
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