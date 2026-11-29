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DIFESA

SVILAR 6,5: Un’uscita alta disturbata da Kouadio, poi si preoccupa solo di non prendere troppo freddo in un primo tempo di totale relax psicofisico. Nella ripresa decide di alzare la media voto con una parata d’angelo su Colombo che evita il gol della bandiera dei brianzoli.

BALERDI 6,5: Pressa alto, a volte altissimo per far capire a Robinson che questa non è una sit com. Bravissimo anche quando c’è da rincorrere dimostrando uno smalto fisico che si sognano tanti ventenni. Ripresa anche con un paio di tentativi offensivi col supporto di Lulli e Soulé. Zeballos nel finale lo mette un po’ in difficoltà.

NDICKA 7: Sulla cattedra oggi c’è un test a sorpresa: il secondo attaccante più prolifico della serie A dopo l’amico Malen. L’ivoriano annulla Varela in un primo tempo di assoluto dominio cerebrale. Nella ripresa il Monza crea qualche grattacapo in più, nulla di preoccupante per Evan.

HERMOSO 7: Che sia PSG o Monza, che sia Champions o la partita di calcetto con gli amici. Lo spagnolo ha sempre l’hype altissimo e la voglia di aggredire, pressare e provare a far male anche davanti. Immaginate avere contro uno così? Ecco, non serve. (71’ Koulierakis 6: gestisce gli ultimi minuti della serata)

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