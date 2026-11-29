Ivan Juric ha parlato ai microfoni di SkySport al termine del match vinto contro il Monza. Queste le sue parole:

La Roma è forte: il vostro primo tempo è stato morbido? "No. Loro andavano davvero forte e noi abbiamo risposto al massimo. Hanno fatto gol con una qualità immensa. Questa è una sconfitta molto positiva per noi, per vederli dal vivo e per come siamo riusciti a rispondere in certe situazioni. Se c'è una sconfitta positiva, è questa: ci può dare una grande mano per continuare a crescere".

E' una sconfitta utile per i suoi ragazzi? "Assolutamente. Nel secondo tempo abbiamo risposto alla grande, anche per alcuni momenti del primo tempo. Abbiamo imparato come si gioca in avanti, con intensità che percepisci in certe situazioni. Ci sono stati momenti positivi e altri momenti in cui loro hanno dimostrato di essere un altro livello. Ci può essere utile. La Roma mi ha impressionato per ritmo e intensità, nell'andare avanti dopo aver rubato il pallone. Ho visto gol con una qualità immensa".

Come è stato positivo nel periodo dove sono arrivate tutte sconfitte? "Penso di avere una squadra giovane, ma molto interessante. Arrivano situazioni di Serie B portoghese, giocatori che non avevano mai giocato in Serie A. Vedo come stanno crescendo e ne sono stra-soddisfatto. Come accaduto con la vittoria per 3-0 contro la Fiorentina. Ci sono alti e bassi, in una squadra giovane è normale. Ma percepisco una prospettiva di una squadra molto buona. C'è tanto da migliorare ma anche situazioni positive. Abbiamo fatto bellissime prestazioni perdendo, ma sono fiducioso. Se continuiamo a lavorare così, con questo spirito e con questa voglia di crescere, sono molto ottimista".

Ha accettato l'uno contro uno anche contro Malen: si poteva difendere meglio o era giusto accettare il rischio? "Abbiamo preso la nostra strada e sugli errori i ragazzi cresceranno. Ho visto squadre che qui non hanno giocato, si sono messi dietro aspettando la morte. Io esco contento. Poi ovviamente potevamo fare due metri di diagonale, potevamo essere più aggressivo. E su queste cose vado a lavorare. Ma sono situazioni nel calcio che i giovani devono affrontare, senza mettersi dietro. Questo ci porterà alla salvezza e a far crescere questi giocatori, portandoli a diventare più forti".

JURIC A DAZN

C’è rammarico dopo questa sconfitta? “Vado a casa molto contento e soddisfatto. Abbiamo creato e reagito molto bene ai gol. Abbiamo tanto da lavorare e oggi abbiamo avuto l’opportunità di vedere dal vivo una grande squadra. Qui abbiamo imparato tanto. Poi ci sono squadre che rimangono dietro, ma quella è una cosa molto italiana. Noi vogliamo crescere. E i gol loro sono stati di una qualità immensa”.

Avete perso molti duelli. Vi è mancato qualcosa? “Si, sono d’accordo. Ma poi vedranno anche al primo gol, non affrontiamo nel modo giusto Malen. Ci sono state situazioni in cui potevamo fare meglio. Malen ha fatto un gol magnifico, ma dovevamo affrontarlo meglio. Non dobbiamo solo aspettare la morte, per far crescere i giovani dobbiamo farli giocare in maniera scomoda”.

Lazio, Inter, Roma. Quale è la più forte? “La Roma è nettamente più forte. Sono tutte squadre forti, la Lazio ha anche entusiasmo. L’Inter l’abbiamo affrontata all’inizio. È un bel campionato”.

Il Monza concede tanto in difesa. Pensa di cambiare qualcosa per sistemare il reparto offensivo? “Se ti metti dietro e aspetti, Varela non fa 11 gol. Come robinson. L’idea deve essere diversa. Con la Fiorentina vinci 3-0 giocando cosi, ma capita come oggi che ti va male. Noi vogliamo metterli in situazioni difficili e capire chi è capace e chi no. Ma questo ci porterà alla salvezza, ne sono convinto”.

JURIC IN CONFERENZA STAMPA

Oggi due centrocampisti a Roma, Mota aveva difficoltà: non ha agevolato la Roma così? Il Monza non riusciva a reggere e la Roma l'ha travolto. Se la rigiocasse farebbe lo stesso? "Sì, tutto uguale. Sono molto soddisfatto, questa mentalità è sbagliata".

Sui 4 gol c'era carenza di pressione dei suoi giocatori? Nel posizionamento si poteva fare di più. In cosa questa sconfitta aiuterà la squadra nel percorso? "Non ho visto il terzo, sul primo sicuramente si poteva fare molto di più. Nel secondo siamo scivolati e loro hanno giocato benissimo dopo palla rubata, il terzo non l'ho visto ma è stato un eurogol. Io sono soddisfatto, ho visto le cose su cui lavorare, quali giocatori possono reggere, nel secondo tempo siamo stati propositivi e meritavamo almeno un gol. Noi ci siamo sistemati, eravamo più aggressivi e abbiamo vinto più contrasti. Per noi sarà molto utile, vedere come la Roma affronta certe situazioni, poi la qualità è immensa. Ma questa partita la vedo molto salutare per noi sul lungo termine".

Vuole dedicare un messaggio ai tifosi romanisti visto che dopo il Bologna non aveva avuto la possibilità di farlo? "No. È stata un'esperienza negativa, con un contesto molto difficile, dopo De Rossi. Era tutto duro, difficile, ero solo, è stata dura. Sono contento che la Roma va benissimo, che Gasp va alla grande, ho visto giocatori cresciuti. Non nutro rancore e dispiacere, il calcio è così, a volte va bene e altre male. Per me è più semplice, non la vivo così".

Sarebbe contento di fare 3 punti in totale contro Como e Juve? "Sì. Affrontiamo squadre fortissime come Como e Juve. Noi se abbiamo una mentalità diversa contro la Fiorentina non vinciamo 3-0, non facciamo belle prestazioni, Varela non fa 11 gol. Se noi stiamo bassi ci troviamo in situazioni scomode, così invece cresceremo diventando più forti".

Come si lavora su Varela? "Lui è molto semplice, oggi ha fatto belle cose, ha tirato, si è mosso, è molto giovane. Il modo di giocare nostro aiuta Varela a fare 11 gol, questa è la nostra strada. Lui sa cosa fa bene e cosa deve migliorare, si mette a disposizione e non abbiamo avuto problemi".

In trasferta solo 1 punto. "Soffriamo un po' di tutto, pian piano stiamo recuperando giocatori, i giovani crescono, anche il ritorno di Pessina. Oggi l'ho visto che aiuta la squadra. A noi manca un po' tutto, un po' di personalità, malizia, fisico, tecnica. Ma ho una sensazione estremamente positiva sulla salvezza".

Su Gasperini. "Lui è un allenatore fantastico e lo ha dimostrato, la sua forza è che sa esattamente cosa vuole e cosa gli serve, e per ottenerlo fa di tutto. Fa il bene della società, ha la sua idea e devi essere dalla sua parte. Lui è un grande condottiero, è quello che alla Roma di quest'anno ha fatto la differenza".

Gasperini a 68 anni coronerò il sogno di vincere lo scudetto? "Se lo meriterebbe per tutto quello che ha dato al calcio italiano, per aver trascinato il calcio italiano, per come ha giocato a Parigi, se lo merita come minimo".