Infortunio pesante ma non grave per la Roma e per Donyell Malen. L'attaccante olandese, subito dopo il gol del momentaneo 2-0 di Soulé al 24' contro il Monza, si è avvicinato alla panchina di Gasperini per cambiare gli scarpini. Nell'occasione, però, le telecamere hanno inquadrato il tallone sinistro del centravanti, con un'evidente macchia rossa di sangue dovuta a un taglio. Pochi minuti prima, infatti, Bobby era stato vittima di un brutto fallo da parte di Goglichidze, neanche punito con il cartellino giallo dall'arbitro Collu. Il numero 14 ha stretto i denti ed è rimasto in campo fino al 40', quando è sembrato chiedere il cambio alla panchina. A quel punto, però, un altro colpo di scena: Doynell è tornato in campo in attesa dell'intervallo. Una scelta, quella di Gasperini, per non "sprecare" uno dei tre slot a disposizione nell'arco dei 90', aspettando il duplice fischio per effettuare la sostituzione con Castro. E una dimostrazione dalla relativa gravità dell'infortunio di Malen. L'attaccante ex Bologna, inoltre, si era già tolto la pettorina. Santiago, però, ha dovuto aspettare la ripresa per entrare, cosicché il suo cambio non andasse a incidere sugli slot utilizzabili dall'allenatore giallorosso nel corso del match.