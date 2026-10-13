Aurélien Tchouaméni ha preso parte alla consueta conferenza stampa alla vigilia di Roma-Real Madrid, sfida in programma domani alle 21 all'Olimpico e valida per la seconda giornata della League Phase di Champions League. Di seguito le dichiarazioni del centrocampista francese:

Come arrivate a questa gara di Champions League? "E' una gara davvero importante per noi. Abbiamo iniziato bene battendo l'Inter, ora vogliamo continuare a fare punti in questa competizione".

Come sta? Quanto è arrabbiato per quanto accaduto contro il Villarreal? "Non voglio parlare di queste cose né di arbitri. Siamo molto frustrati a causa di queste decisioni, ma la cosa più importante è stata vincere quella partita. Pensiamo ad andare avanti".

Pensa che questo centrocampo abbia bisogno di più creatività? "Ho la mia opinione su questo, il resto lo fate voi. Non dirò quello che penso, penso sia più importante parlare della partita di domani. Sono solo uno dei giocatori e ho la mia opinione che non dirò. So quali giocatori abbiamo in squadra e che diamo il 100% con le nostre caratteristiche. Abbiamo tutti caratteristiche diverse, la cosa più importante è continuare a lavorare come squadra".

Che cosa ne pensa della Roma? "Mi piace molto come gioca la Roma e so che domani la partita sarà difficile, anche perché giocheremo fuori casa. Penso che abbiamo abbastanza qualità per vincere la partita ed è quello che proveremo a fare".

E' preoccupato per le critiche alla squadra? "Quando giochi per il Real Madrid ci sono sempre critiche, la cosa più importante è restare concentrati e provare sempre a migliorare come squadra. Possiamo sicuramente fare alcune cose meglio, ma sappiamo tutti che la cosa più importante è ciò che si vince a fine stagione. Ed è quello che proveremo a fare. Ci sono molte cose in cui possiamo migliorare, con e senza palla. Stiamo lavorando per trovare la nostra forma migliore e mostrare la nostra versione migliore".

Che cosa indicano le statistiche sui kilometri percorsi? "E' tutta una questione di corsa, ma dobbiamo correre in modo intelligente. A volte le statistiche mostrano che cosa dobbiamo migliorare, ma altre volte non rappresentano la realtà. Dipende dalle partite".

Da quando è tornato le ha giocate praticamente tutte: che cosa le ha detto Mourinho? "Parliamo, su che giocatore sono e su che cosa vuole da me. Voglio continuare a giocare e ad aiutare la squadra".

Che cosa chiede Mourinho di diverso rispetto agli altri allenatori che ha avuto? "Equilibrio, soprattutto per aiutare i giocatori offensivi che abbiamo in campo. E anche a mantenere gli occhi sulla palla, a segnare. Ma la cosa più importante è l'equilibrio".

Alcuni dicono che Mourinho è molto risultatista, senza badare a come si arriva alla vittoria: lei che cosa ne pensa? "E' la sua opinione. Ovviamente il mister vuole vincere e penso sia la cosa più importante".