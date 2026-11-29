"Lazio favorita? Daniele non sbaglia un colpo. Lui conosce benissimo tutto. Credo che abbia ragione", così Gasperini sulle parole di De Rossi. Il tecnico ha chiuso la conferenza stampa rispondendo alle dichiarazioni dell'allenatore del Genoa sulla corsa scudetto. Tanti sorrisi, ma anche diversi complimenti indirizzati a Gattuso e ai biancocelesti che sono tuttora in vetta al campionato a +2 sulla Roma: "La Lazio è stata bistrattata, ma è forte, non vinci 11 partite su 13 per caso. Qualcuno a inizio anno ha sbagliato. Nessuno poteva immaginare questo percorso, ma chapeau a Gattuso. Le partite che vince sono di valore".