Seconda giornata della 'Fase campionato' di Champions League. La Roma domani ospita il Real Madrid allo stadio Olimpico. Alle 13.30 la conferenza stampa di Gian Piero Gasperini che risponderà alle domande dei cronisti presenti a Trigoria. Alle 15 in programma la rifinitura. Out Svilar e Cristante, spera nel recupero Koulierakis.

GASPERINI IN CONFERENZA STAMPA - ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO

Arriva una delle squadre più ricca di campioni al mondo che però faticano a trovare la chimica giusta. E' uno dei momenti meno peggiori per incontrarli? "Questo non lo so, lo vedremo domani. Per noi è un buon momento, abbiamo voglia di misurarci con una squadra tra le migliori in Europa, che ha grandissimi giocatori, anche se ha bisogno un po' di rodaggio perché ha cambiato allenatore e modo di giocare. Rimane però una squadra che ha battuto l'Inter in Champions e sarà una gara di grande prestigio che vale per la classifica".

Che percorso deve fare la Roma in Europa per avvicinarsi alle grandissime squadra a livello internazionale? "Difficile avere come metro di paragone il Real per quello che rappresenta nel mondo. Non è quello che dobbiamo prendere come metro di paragone ma deve essere il campo. Dobbiamo misurarci con loro per quello che sarà la partita. Abbiamo giocato con Inter e Como che sono tra le migliori in Italia, ora affrontiamo una delle migliori in Europa e il nostro obiettivo è misurarci con loro per capire quanto possiamo essere competitivi".

Domani arriva un allenatore che per la Roma e i tifosi ha significato tanto. Che Olimpico si aspetta? "Giusto sia così, nei confronti di Mourinho c'è stato un amore importante da parte dei tifosi. Merita il riconoscimento della gente. Poi però inizierà la partita e si lasceranno da parte i sentimenti. I tifosi a quel punto tiferanno esclusivamente per la propria squadra".

Ha affrontato diverse volte Mourinho. Cosa ha di più questa Roma rispetto a quella di Mourinho? Cosa ha invece in meno? "Sono squadre diverse. Ogni squadra ha le sue caratteristiche. Quella era una Roma con una nuova proprietà, con grande entusiasmo e dispendio. Questa però è una squadra che sta crescendo ed è molto tosta e convinta. C'è un ambiente fantastico nel gruppo ed è stata una squadra capace di andare in Champions e questo a volte viene dimenticato perché si pensa ai trofeo ma la Champions ha dato nuove risorse importanti al club per cercare di migliorarsi sempre di più".

A fine partita chiederà Endrick a Mourinho? "Non credo. Adesso non mi interessa il mercato di gennaio. Abbiamo appena iniziato un percorso di partite e quella di domani la vivremo come un evento che manca da tanti anni. La vivremo così".

L'atteggiamento difensivo della Roma sarà lo stesso? "Il secondo tempo di Como è stata un'altra partita. Il nostro atteggiamento ci ha portato a giocare queste partite e a conquistare la Champions. Abbiamo caratteristiche che non snatureremo. Sappiamo il valore del Real Madrid ma non è la prima squadra di valore che incontriamo. Quando pensi di poter mettere in difficoltà il Real è il momento che ti fanno gol e gli basta poco per segnare. Ci dovrà essere un'attenzione in più ma la Roma non deve snaturare le sue caratteristiche".

Con l'Atalanta le è mancata la vittoria finale in Champions. Pensa di poter ripartire da lì visto che ci è andato anche molto vicino? Può fare di più a Roma? "E' l'obiettivo e la speranza. Ci vogliano tante componenti. Siamo partiti l'anno scorso anche se l'Atalanta partiva da una posizione più bassa della Roma e ha scalato molte posizione. Ha vinto l'Europa League e non la Champions ma era comunque molto difficile. In Italia non si vinceva in Europa da tanti anni e questo è il motivo per cui non possiamo lanciare proclami. Il nostro calcio non se lo può permettere ora. In questo momento abbiamo bisogno di far crescere ognuno il suo orticello. Il percorso è ancora lungo".

Cosa rende speciali le partite contro Mourinho? Cosa gli ruberebbe? "La sua Inter era molto forte quindi era difficile vincere, le altre volte con la Roma c'era l'Atalanta che era cresciuta e l'aveva sostituita nei primi posti in Serie A. Per José parlano i risultati. E' uno dei più vincenti in assoluto. Gli ruberei l'empatia e la capacità di farsi comprare giocatori straordinari facendo spendere cifre notevoli ai propri club. In questo è fantastico".

Come ha trovato la squadra dopo Como? Come stanno Koulierakis e Cristante? "Koulierakis è rientrato ieri in gruppo mentre per Cristante ci vuole un ancora un po' di tempo. Ieri abbiamo fatto un buon allenamento con chi non ha giocato a Como, con gli altri ci alleneremo ora per la prima volta. Non ci sono acciacchi particolari ma andrà valutato un po' il recupero dopo una partita dispendiosa. Ora però abbiamo un bel morale per affrontare questo tipo di partite".

In Spagna si dice che il Real non riesce a giocare bene a calcio. Pensa che possa giocare meglio o che sia il massimo per il tipo di giocatori che ha? "Forse ha bisogno di qualche partita di rodaggio dopo aver cambiato allenatore. Hanno però grandissime risorse e nel tempo potrà solamente crescere. Rimane una squadra pericolosissima e in grado di vincere ogni partita. Poi sul piano estetico ha dei margini ma nel tempo migliorerà".

Dove mette il Real Madrid tra le migliori squadre d'Europa? "Bisognerà vedere questa Champions. Quando davanti hai Mbappé, Vinicius e gli altri, hai dei giocatori straordinari in grado di risolvere la partita ma magari perdi un po' in compattezza. In questo momento è una squadra che si deve formare. La Champions gli sarà utile, è casa sua. Sarà utile per misurarsi con squadre che sembrano più squadra del Real ma che non hanno la stessa qualità e il talento. Sarà la Champions a dirci dove si collocherà quest'anno".