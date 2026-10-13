Donyell Malen parlerà al fianco di Gasperini in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Real Madrid. Il bomber giallorosso cerca la rivalsa dopo il rosso rimediato domenica contro il Como.

MALEN IN CONFERENZA STAMPA - ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO

Domani vorrai riscattarti dopo Como? La Roma ha colmato un po' il divario con queste grandi squadre in Europa? "Dobbiamo concentrarci su noi stessi, non pensare alla distanza con loro. Contro il Como c'è delusione e frustrazione ma non volevo far male a nessuno. Per domani sono motivato, sarà una grandissima serata eper tutti, per il club ma anche i tifosi, e sarà un'occasione per misurarci contro una delle squadre migliori d'Europa".

Quanto pensi sia importante il pubblico domani? "Molto importante contare sui nostri tifosi in particolare nei momenti difficili della partita. Il pubblico ti trascina sempre".

Come vivrà questa partita? "Sarà un'esperienza speciale. Fin da quando sono arrivato la Champions era l'obiettivo, ora ci siamo riusciti e abbiamo l'opportunità di goderci una serata speciale come quella di domani contro il Real Madrid".

Cosa ha rappresentato di così tanto speciale Roma e la Roma? "Determinante è stato sicuramente l'allenatore per la fiducia che mi ha dato ma anche i compagni di squadra per come mi hanno accolto oltre alla tifoseria. Tutti questi fattori hanno contribuito al mio ambientamento".

Hai sentito Bellingham? Hai avvertito i tuoi compagni sulle sue pericolosità? "Non ci siamo sentiti, è da tempo che non giochiamo insieme. E' un giocatore speciale, tutti lo conoscono. Sarà una bella occasione per rivederlo, ho sempre avuto un buon rapporto con lui".

Hai chiesto scusa alla squadra e ai tifosi dopo il rosso. Hai avuto realmente un senso di responsabilità? Domani la partita giusta per metterti alle spalle tutto quanto? "Dopo la partita mi sono scusato anche nello spogliatoio. Non mi capitava da molto di essere espulso ed è stato molto stressante vivere la partita dallo spogliatoio. Domani sarà una partita diversa e farò tutto il possibile per aiutare la squadra".