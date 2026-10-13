José Mourinho e Aurélien Tchouaméni hanno rilasciato alcune dichiarazioni nella consueta conferenza stampa pre-gara alla vigilia di Roma-Real Madrid, sfida in programma domani (mercoledì 14 ottobre) con fischio d'inizio alle ore 21 all'Olimpico e valida per la seconda giornata della League Phase di Champions League. Una gara delle emozioni forti per lo Special One, al ritorno nella Capitale dopo il brusco esonero del gennaio 2024 e la grande storia d'amore con il popolo giallorosso coronata dal trionfo in Conference League nel 2022 e dalla delusione della finale di Europa League a Budapest l'anno seguente. Di seguito le loro dichiarazioni:

MOURINHO IN CONFERENZA STAMPA

Quali possono essere i fattori principali per battere la Roma? "Bisogna giocare bene. Nelle prime due partite della Champions affrontiamo le due squadre più forti d'Italia, nella prima l'Inter e ora la Roma. Loro sono motivati nel giocare la Champions all'Olimpico, di fronte a un pubblico che non viene solo a vedere la partita ma a giocare. Abbiamo davanti un avversario importante, dobbiamo lavorare tanto. Non abbiamo ancora raggiunto i momenti cruciali della competizione, abbiamo ancora altre partite da giocare per qualificarsi, ma dipendiamo da noi stessi".

La partita di sabato? "Non commento".

Come mai non è venuto in conferenza sabato? "Non commento. Vi invito a vedere il primo minuto della gara contro il Villarreal, poi lo commenteremo".

Si fida più degli arbitri in Europa? "Mi fido di tutti, l'unica cosa che mi fa storcere il naso è quando per norma si sa il nome dell'arbitro il giorno prima della gara e quando tre settimane prima. Ho sempre le sensazioni migliori, fiducia e spero che tutto vada bene".

Questa Roma può vincere lo scudetto?? "Non sta a me dirlo. L'Inter e la Roma in questo momento sono le squadre più forti d'Italia. Ho lavorato con entrambe le squadre e guardo spesso la Serie A, ho visto tutte le partite e da quanto ho visto posso dire che sono le due squadre più forti. Il mio ritorno? Come ho detto, sono preparato. Sono equilibrato, mi sento bene. Non avrò dubbi durante la partita, darò tutto. Prima o dopo magari mi toccherà il cuore, ma durante la partita non c'è spazio per dubbi. I romanisti vorranno vincere e anche il Real Madrid vorrà vincere. In quei momenti devi dimenticarti delle emozioni".

MOURINHO A SKY SPORT

Come è stato tornare all'Olimpico? In città si è sentita la voglia di riabbracciarla... "Sarebbe meglio venire qui non da nemico: nei 90' io sono col Real e i tifosi con la Roma. Per novanta minuti siamo avversari, ma se mi vogliono fare un saluto speciale anch'io vorrei abbracciare i romanisti. Cercherà di controllarmi, però magari non riesco a controllarmi e magari la gente capisce l'amore che ho per loro. Però io voglio vincere e loro vogliono vincere nei 90 minuti...".

C'è qualcosa che l'accomuna a Gasperini? "No, ma rispetto un allenatore che da anni fa un lavoro importante".

Che avversario troverà domani? "Siamo preparati per i principi di gioco che abbiamo osservato fin qui. Ma possono fare anche qualcosa di diverso. Sanno che quelli con la maglietta bianca non sono propriamente una squadra facile. Siamo preparati a reagire a qualcosa di diverso anche...".

Che Vinicius si aspetta? "Ho detto che mi faceva male al cuore vedere Vini in questa situazione. Ogni giorno è felice, lavora tanto, ma finora non ha ancora trovato la gioia di essere decisivo. Vediamo se in Champions, visto che in campionato è squalificati, possa tornare a essere il vero Vinicius".

CONFERENZA STAMPA DI TCHOUAMENI

Come arrivate a questa gara di Champions League? "E' una gara davvero importante per noi. Abbiamo iniziato bene battendo l'Inter, ora vogliamo continuare a fare punti in questa competizione".

Come sta? Quanto è arrabbiato per quanto accaduto contro il Villareal? "Non voglio parlare di queste cose né di arbitri. Siamo molto frustrati a causa di queste decisioni, ma la cosa più importante è stata vincere quella partita. Pensiamo ad andare avanti".

Pensa che questo centrocampo abbia bisogno di più creatività? "Ho la mia opinione su questo, il resto lo fate voi. Non dirò quello che penso, penso sia più importante parlare della partita di domani. Sono solo uno dei giocatori e ho la mia opinione che non dirò. So quali giocatori abbiamo in squadra e che diamo il 100% con le nostre caratteristiche. Abbiamo tutti caratteristiche diverse, la cosa più importante è continuare a lavorare come squadra".

Che cosa ne pensa della Roma? "Mi piace molto come gioca la Roma e so che domani la partita sarà difficile, anche perché giocheremo fuori casa. Penso che abbiamo abbastanza qualità per vincere la partita ed è quello che proveremo a fare".

E' preoccupato per le critiche alla squadra? "Quando giochi per il Real Madrid ci sono sempre critiche, la cosa più importante è restare concentrati e provare sempre a migliorare come squadra. Possiamo sicuramente fare alcune cose meglio, ma sappiamo tutti che la cosa più importante è ciò che si vince a fine stagione. Ed è quello che proveremo a fare. Ci sono molte cose in cui possiamo migliorare, con e senza palla. Stiamo lavorando per trovare la nostra forma migliore e mostrare la nostra versione migliore".

Che cosa indicano le statistiche sui kilometri percorsi? "E' tutta una questione di corsa, ma dobbiamo correre in modo intelligente. A volte le statistiche mostrano che cosa dobbiamo migliorare, ma altre volte non rappresentano la realtà. Dipende dalle partite".

Da quando è tornato le ha giocate praticamente tutte: che cosa le ha detto Mourinho? "Parliamo, su che giocatore sono e su che cosa vuole da me. Voglio continuare a giocare e ad aiutare la squadra".

Che cosa chiede Mourinho di diverso rispetto agli altri allenatori che ha avuto? "Equilibrio, soprattutto per aiutare i giocatori offensivi che abbiamo in campo. E anche a mantenere gli occhi sulla palla, a segnare. Ma la cosa più importante è l'equilibrio".

Alcuni dicono che Mourinho è molto risultatista, senza badare a come si arriva alla vittoria: lei che cosa ne pensa? "E' la sua opinione. Ovviamente il mister vuole vincere e penso sia la cosa più importante".