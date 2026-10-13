La sfida tra Gian Piero Gasperini e José Mourinho è già iniziata. Domani sarà il campo a dare il verdetto, ma intanto il primo confronto a distanza è andato in scena in conferenza stampa. L'attuale tecnico giallorosso ha parlato del collega portoghese, atteso dal ritorno di fronte al suo ex pubblico: "Merita il riconoscimento della gente. Poi però inizierà la partita e si lasceranno da parte i sentimenti". Gasperini non ha poi rinunciato a una battuta quando gli è stato chiesto quale caratteristica ruberebbe allo Special One: "Gli ruberei l'empatia e la capacità di farsi comprare giocatori straordinari facendo spendere cifre notevoli ai propri club", ha risposto con ironia, aggiungendo con un sorriso: "In questo è fantastico". Due allenatori dalle filosofie calcistiche profondamente diverse, come dimostra anche il modo in cui è cambiata la Roma nel giro di poche stagioni. Differenze tattiche e di approccio che non hanno però impedito a Gasperini di chiudere il confronto a distanza con dei complimenti: "Per José parlano i risultati". Ora la parola passa al campo, dove non ci sarà spazio per complimenti e riconoscimenti.