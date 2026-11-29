A breve le parole del tecnico giallorosso
Gasperini: "Pisilli è stato straordinario. Ha fatto la mezza maratona"
Tra pochi minuti Gian Piero Gasperini parlerà in TV e in conferenza stampa dopo la vittoria ottenuta in casa contro il Monza. Un successo importante per la Roma, che prosegue il duello a distanza con la Lazio di Gattuso. I giallorossi salgono a quota 33 punti, a sole due lunghezze dai biancocelesti, con il derby che si avvicina e una corsa sempre più serrata.
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