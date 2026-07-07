Un'estate a tinte giallorosse è pronta a partire. L'attesa è quasi finita. Nella mente c'è ancora il gol di El Shaarawy a Verona. Ma ora è tempo di costruire nuovi ricordi. E, soprattutto, di pensare a nuove vittorie. C'è una stagione da Champions da affrontare nel migliore dei modi. Nulla può essere lasciato al caso. Per questo serve una programmazione curata nei minimi dettagli. Gasp vuole la perfezione. E tutto dovrà andare al proprio posto. Tra poco torneranno le urla e le indicazioni del tecnico piemontese ai suoi giocatori. E forse anche a qualche volto nuovo. Ma su quello, per ora, non dipende soltanto da lui. Il ritiro si avvicina. Ma non sarà l'unico appuntamento da cerchiare con la matita rossa.

Amichevoli, abbonamenti e ritiro: le date

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