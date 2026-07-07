Tutto il programma estivo dei giallorossi: quando si parte, dove si va e chi si affronta
Wesley mette il raduno nel mirino: il recupero continua con esercizi con la palla
Un'estate a tinte giallorosse è pronta a partire. L'attesa è quasi finita. Nella mente c'è ancora il gol di El Shaarawy a Verona. Ma ora è tempo di costruire nuovi ricordi. E, soprattutto, di pensare a nuove vittorie. C'è una stagione da Champions da affrontare nel migliore dei modi. Nulla può essere lasciato al caso. Per questo serve una programmazione curata nei minimi dettagli. Gasp vuole la perfezione. E tutto dovrà andare al proprio posto. Tra poco torneranno le urla e le indicazioni del tecnico piemontese ai suoi giocatori. E forse anche a qualche volto nuovo. Ma su quello, per ora, non dipende soltanto da lui. Il ritiro si avvicina. Ma non sarà l'unico appuntamento da cerchiare con la matita rossa.
Amichevoli, abbonamenti e ritiro: le dateDomani, 8 luglio, sarà la giornata degli abbonamenti. L'attesa è finita: i tifosi sono pronti a prendersi un posto per una stagione da Champions. I prezzi hanno subito un lieve rincaro, ma l'obiettivo resta quello del sold out: la Roma punta alle 40 mila tessere. Poi sarà il momento del campo. Il 13 luglio è fissato l'atteso rientro a Trigoria: inizierà il ritiro sotto gli ordini di Gasperini. Pochi saranno i giocatori presenti. Tra mancanze di rinnovo, vacanze e calciatori ancora impegnati al Mondiale, dovrebbero essere appena 13 gli uomini a disposizione del tecnico al via. Schemi, idee e novità sono pronte a essere impartite. Il primo test è fissato per il 19 luglio a Trigoria. Poi un altro appuntamento tra il 23 e il 24 luglio, con la data ancora da definire. Il 26 luglio, invece, spazio all'amichevole "in famiglia" contro il Cannes alle 17.30 allo stadio Pierre de Coubertin. Ma il calendario giallorosso non si ferma qui.
Galles e amichevoli di prestigio: la seconda fase del radunoL'anno scorso in Inghilterra, quest'anno in Galles. La Roma è pronta a tornare nel Regno Unito per preparare al meglio la nuova stagione. Dopo la prima fase a Trigoria, infatti, il 31 luglio la squadra volerà in Galles. Destinazione Vale Resort di Hensol, dove i giallorossi continueranno il lavoro agli ordini di Gasperini. Il rientro nella Capitale è previsto per l'8 agosto. In mezzo, però, ci saranno tre amichevoli. La prima il 1° agosto contro il Cardiff, poi il 4 la sfida con il Newport e l'8 quella contro il Brighton. Poi si tornerà a Roma. Gli ultimi giorni serviranno per preparare al meglio il test più suggestivo dell'estate. A Ferragosto, infatti, la Roma affronterà il Borussia Dortmund in Germania. Un appuntamento che sa già di Champions e che sarà un primo vero esame per la squadra di Gasperini.
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