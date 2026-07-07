Manca sempre meno all'inizio della nuova stagione della Roma. La data da cerchiare sul calendario è il 13 luglio, quando i giallorossi torneranno a Trigoria per iniziare il lavoro agli ordini di Gasperini. Il tecnico piemontese sta ricaricando le energie in vista di una stagione intensa. Quest'anno c'è una Champions da giocare. E l'ex Atalanta vorrebbe trovare qualche volto nuovo al rientro. La priorità resta Greenwood. Gasp ci sta lavorando. La società anche. La trattativa è nel vivo e le prossime ore potrebbero essere decisive. E magari qualche dettaglio in più potrà fornirlo proprio Gasperini. Il tecnico piemontese si trova a Milano insieme a D'Amico e questa sera sarà ospite a Sky Sport, in occasione di un evento di presentazione del campionato. Grande attesa per le sue parole. Non sarà presente alla trasmissione, invece, il direttore sportivo, impegnato a Milano per altre questioni.