Ora è tempo di Mondiale e vacanze. Tra pochi giorni, però, si tornerà a fare sul serio. La Roma si ritroverà a Trigoria il 13 luglio per l'inizio del raduno estivo. Gasperini non potrà contare su tutta la rosa: saranno soltanto 13 i giocatori presenti fin dal primo giorno, esclusi Dybala, Pellegrini e Celik. Ma si inizierà subito a lavorare. Senza perdere tempo. L'obiettivo sarà mettere benzina nelle gambe e iniziare ad assimilare i nuovi principi di gioco. Poi arriveranno le amichevoli. Test fondamentali per trovare ritmo, automatismi e, magari, vedere all'opera anche qualche nuovo acquisto. Il primo appuntamento è fissato per il 26 luglio. La Roma affronterà il Cannes allo stadio Pierre de Coubertin, con calcio d'inizio alle 17:30. Il club giallorosso ha già comunicato tutte le informazioni per l'acquisto dei biglietti. I prezzi partono da 10 euro e i tagliandi sono disponibili sul sito del club francese. Gli abbonati potranno invece acquistare il proprio posto nel settore Ovest al prezzo di 5 euro, utilizzando un codice personale che riceveranno via e-mail a partire dal 7 luglio. Anche chi sottoscriverà l'abbonamento entro il 19 luglio potrà usufruire della stessa agevolazione.