Mason Greenwood si è presentato regolarmente al ritiro del Marsiglia, ma il suo futuro resta tutto da scrivere. Sui social del club francese compare in una sola immagine. Ripreso di spalle. Mentre gli altri giocatori sorridono e posano davanti all'obiettivo. Un dettaglio, forse. O forse la sintesi visiva di una storia ancora aperta. Perché il futuro dell'attaccante inglese resta in bilico, con la Roma che vuole mantenere il vantaggio acquisito nell'ultimo mese. Gasperini - scrive Marco Juric su Repubblica - lo ha messo in cima alla lista dei desideri, lo ha già sentito più volte e gli intermediari che lavorano all'operazione hanno già ottenuto il sì del giocatore: accordo verbale da 5 milioni più bonus l'anno. La parte facile è fatta. Da una settimana è iniziata la parte difficile. La Roma non ha ancora presentato un'offerta ufficiale. I Friedkin devono dire sì a un'operazione che tra cartellino e ingaggio vale circa 100 milioni. Sono i giorni dei posizionamenti, delle telefonate, delle attese. Gasp vorrebbe il calciatore già all'inizio del ritiro, ma la società sembra avere altri tempi.