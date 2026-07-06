Dopo settimane di attesa, la Roma ha ufficialmente annunciato l’apertura della campagna abbonamenti per la prossima stagione. Il claim scelto dal club è "Solo la Roma" e la vendita partirà mercoledì 8 luglio alle ore 10:00 con la prima fase dedicata esclusivamente alla riconferma del proprio posto, che resterà attiva fino al 23 luglio. Successivamente scatterà la cosiddetta fase 1.3, riservata al rinnovo con cambio posto, in programma dalle 14:30 del 23 luglio fino alle 13:00 del 27 luglio. A seguire prenderà il via la fase 2, che aprirà sempre il 27 luglio alle 15:00 e sarà dedicata ai 25.000 tifosi iscritti alla lista d’attesa. La terza e ultima, eventuale, fase sarà invece quella della vendita libera, con partenza fissata per il 29 luglio alle 15:00. L’obiettivo del club resta lo stesso degli ultimi anni: raggiungere quota 40.000 abbonati. Nelle prossime settimane partirà inoltre la campagna dedicata esclusivamente alle partite di coppa, tra Champions League e ottavi di finale di Coppa Italia. Di seguito il comunicato del club:

"Tre parole: "Solo la Roma". Racchiudono un'identità, un'appartenenza, una fede e accompagnano il Club verso una stagione storica: quella che ci condurrà al centenario. "Solo la Roma" non è soltanto il claim degli Abbonamenti 2026-27. È un messaggio che racconta l'essenza del romanismo e richiama una delle scenografie più iconiche della storia del Derby, quella del 27 novembre 1994. C'è una passione che cresce, unisce e travolge. Entrare allo Stadio Olimpico, cantare per 90 minuti e vivere ogni singola emozione con i nostri colori sulla pelle: tutto nasce da lì. Perché quando la squadra scende in campo, tutto il resto passa in secondo piano. Rimane solo ciò che conta davvero: "Solo la Roma". Vivi con noi una stagione unica allo Stadio Olimpico per sostenere la squadra e scrivere, insieme, un nuovo capitolo della nostra storia nell'anno che ci porterà verso il centenario. La vendita degli abbonamenti inizierà mercoledì 8 luglio alle ore 10:00".