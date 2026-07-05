Sarà il secondo test nel Regno Unito, il primo contro il Cardiff (1 agosto) mentre l'ultimo l'otto agosto a Brighton
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Ufficiale un'altra amichevole dell'estate giallorossa. Il 4 agosto la Roma affronterà il Newport County, squadra allenata dall'ex Leicester Fuchs. Calcio d'inizio alle 19 (20 in Italia), luogo della sfida lo stadio Rodney Parade di Newport. Nei prossimi giorni verranno comunicate le informazioni per i biglietti del settore ospiti. Sarà il secondo test nel Regno Unito, il primo contro il Cardiff (1 agosto) mentre l'ultimo l'otto agosto a Brighton. Poi a Ferragosto Malen e compagni affronteranno il Borussia Dortmund, l'ultima amichevole prima dell'esordio in Serie A contro la Fiorentina.
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