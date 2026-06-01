La stagione si è conclusa da poco ma si sta già programmando l'inizio della prossima. Come di consueto la Roma, nel corso della sua preparazione, si cimenterà in diversi match amichevoli per testare il livello della squadra nel corso delle settimane. Il raduno avrà inizio il 13 luglio a Trigoria, poi si partirà per il Galles dove si svolgeranno diverse gare. Una delle ultime partite, prima dell'inizio del campionato, sarà quella con il Borussia Dortmund, in programma il 15 agosto alle 17:30 al Signal Iduna Park. Il club tedesco ha annunciato tramite i propri profili social che ospiterà la formazione giallorossa per dare il via alla propria stagione, nei prossimi giorni renderà note maggiori informazioni sui biglietti. L'inizio della Serie A è in programma nel week end del 23 agosto. Sarà, dunque, un test contro una squadra di livello per concludere al meglio la preparazione pre stagionale.

🇮🇹 Die @OfficialASRoma kommt nach Dortmund! 🤝



Zur traditionellen Saisoneröffnung empfängt Borussia Dortmund den italienischen Topklub AS Rom. Anstoß ist am 15. August um 17:30 Uhr im SIGNAL IDUNA PARK. Präsentiert wird der Tag von schauinslandreisen. 🔥



Weitere Infos folgen! pic.twitter.com/x3ZiWvjhUg — Borussia Dortmund (@BVB) June 1, 2026

Un'asse quello tra Borussia Dortmund e Roma che si scalda anche in questo modo, dopo l'indiscrezione che i tedeschi starebbero provando a farsi avanti per Mati Soulé. Sarà anche l'occasione per il ritorno di Donny Malen a Dortmund. L'olandese ha passato in maglia gallonera 3 stagioni e mezzo collezionando 132 presenze e 39 gol, e lasciando un bel ricordo ai tifosi del Borussia. Da tenere d'occhio anche la situazione relativa a Julian Brandt che andrà via dal Dortmund a parametro zero: la presenza dell'amico ed ex compagno Malen alla Roma potrebbe influenzare la sua scelta.