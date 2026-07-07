Dybala continuerà la sua storia d'amore con la Roma. Il fenomeno argentino non ha mai avuto dubbi: il suo desiderio era quello di restare nella Capitale. Desiderio esaudito. Il suo contratto è scaduto il 30 giugno e le parti hanno lavorato per limare gli ultimi dettagli. Come riportato da Il Tempo, è stato sistemato anche l'ultimo cavillo contrattuale legato ai bonus. Ora l'accordo è totale. Il rinnovo è ormai una pratica chiusa. Manca soltanto una cosa: l'ufficialità. Quella arriverà a breve. Ma se prima c'erano ancora alcuni dubbi, adesso non ce ne sono più. Dybala resterà alla Roma. Pronto a vivere una nuova stagione in giallorosso. E soprattutto a giocarsi la sua prima Champions con la maglia giallorossa.