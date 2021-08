Dzeko a Milano, si attende la firma con l’Inter. Pinto prova il blitz per Abraham

Partito alle 10:30 da Ciampino assieme alla moglie e al suo agente Alessandro Lucci, il bosniaco è atterrato alle 11:15 a Linate, pronto per firmare un biennale con l’Inter da 5 milioni più bonus a stagione

Dopo sei stagioni in giallorosso , Edin Dzeko ha lasciato la Capitale per approdare a Milano , sponda Inter . Questa volta l’addio sarà definitivo, dopo diversi tira e molla che hanno caratterizzato la sua avventura alla Roma . Partito alle 10:30 da Ciampino assieme alla moglie e al suo agente Alessandro Lucci, il bosniaco è atterrato alle 11:15 a Linate, pronto per firmare un biennale con l’Inter da 5 milioni più bonus a stagione , con la Roma che dal suo canto incasserà quasi 2 milioni di euro di indennizzo . Dopo aver messo un punto all'affare Dzeko , Tiago Pinto è partito questo pomeriggio in direzione Londra per provare a chiudere l'affare di quello che spera possa essere il nuovo attaccante della Roma, Abraham. La Roma ha già raggiunto l'accordo di massima con il Chelsea ma manca proprio l'ok del giocatore, tentato dall'Arsenal . I giallorossi hanno messo sul piatto una cifra che si aggira attorno ai 45 milioni di euro. Pinto però avrebbe concesso agli inglesi un diritto di recompra sul giocatore. Se Abraham dovesse esplodere nella Capitale con Mourinho, il Chelsea potrà riprenderselo pagando una cifra molto alta ai giallorossi, fa sapere il portale Goal.com.

In pole per l'attacco c'è Abraham, che però preferisce l'Arsenal. I Gunners però prima di acquistare hanno necessità di cedere e proprio in questo modo potrebbe sbloccarsi un valzer di attaccanti. Come scrive calciomercato.com, Alexandre Lacazette è stato offerto alla Roma. Il francese è in scadenza di contratto e percepisce un ingaggio da 4 milioni di euro. L'asse Roma-Milano è caldo, e non solo per la trattativa che porterà presto Dzeko a firmare con l'Inter. Come fa sapere Sky Sport, infatti, sarebbe in chiusura l'affare tra i giallorossi e il Milan per la cessione di Alessandro Florenzi. Il terzino della Nazionale vestirà rossonero per la prossima stagione: la formula sarà quella del prestito con diritto (e possibilità di obbligo) di riscatto tra i 6 e i 7 milioni.