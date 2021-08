Tiago Pinto vola a Londra per chiudere l’affare Abraham

Il gm giallorosso è atteso nella capitale inglese nelle prossime 48 ore

Tammy Abraham è il profilo individuato dalla Roma per sostituire il partente Edin Dzeko. Nelle ultime ore però si è complicata la pista che porterebbe all'attaccante inglese, per questo Tiago Pinto ha deciso di prendere in mano la situazione e andare direttamente a Londra per convincere il giocatore. Come appreso da Theathletic.com, il gm giallorosso è atteso nella capitale inglese nelle prossime 48 ore per parlare di persona con il giocatore. La Roma nel frattempo ha già raggiunto l'accordo con il Chelsea ma manca proprio l'ok di Abraham, tentato dall'Arsenal con il quale ha un accordo sull'ingaggio. I giallorossi hanno messo sul piatto una cifra che si aggira attorno ai 45 milioni di euro, accontentando le richieste dei Blues che vogliono vendere il proprio centravanti a titolo definitivo.