Abraham, nell’accordo tra Roma e Chelsea un diritto di recompra per i Blues

Gli inglesi non vogliono rinunciare definitivamente al loro attaccante e hanno ottenuto dai giallorossi un'opzione per ricomprarlo a una cifra più alta

Nuove indiscrezioni nell'affare Roma-Chelsea per Abraham. Tiago Pinto, volato oggi a Londra per strappare il sì del giocatore, avrebbe concesso agli inglesi un diritto di recompra sul giocatore. L'accordo tra i club è già stato raggiunto sulla base di 45 milioni di euro, ma se il giocatore dovesse esplodere nella capitale con Mourinho, il club di Abramovich potrà riprenderselo pagando una cifra molto alta ai giallorossi, fa sapere il portale Goal.com. Il Chelsea sta puntando su Romelu Lukaku ora, ma non vuole perdere di vista il prodotto del suo vivaio, che spera ancora in un rilancio dell'Arsenal. I Gunners al momento non avrebbero presentato offerte ufficiali per Abraham.