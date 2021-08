Dzeko, addio alla Roma. Partito per Milano: “Parlerò dopo” – VIDEO

Il bosniaco ha lasciato la Capitale per andare all'Inter

Dopo sei stagioni in giallorosso, Edin Dzeko ha lasciato la Capitale per approdare a Milano, sponda Inter. Questa volta l’addio sarà definitivo, dopo diversi tira e molla che hanno caratterizzato la sua avventura alla Roma. Partito alle 10:30 da Ciampino assieme alla moglie e al suo agente Alessandro Lucci, il bosniaco è atterrato alle 11:15 a Linate, pronto per sostenere le visite mediche con il club nerazzurro e firmare un biennale con l’Inter da 5 milioni più bonus a stagione, con la Roma che dal suo canto incasserà quasi 2 milioni di euro di indennizzo. "Parliamo dopo ragazzi", queste le uniche parole rilasciate dal centravanti nel breve tragitto dal van all'ingresso dell'aeroporto. Dzeko ieri si è allenato per l’ultima volta a Trigoria, svolgendo una seduta a parte e raccogliendo le ultime cose dopo il breve passaggio della moglie Amra che lo aveva anticipato nella mattinata. 260 presenze e 119 gol con la maglia della Roma, qualche amarezza ma tante soddisfazioni per Edin che in questi sei anni si è rivelato uno degli attaccanti più prolifici della storia giallorossa. Ora però bisogna voltare pagina e anche al più presto. Mancano infatti 11 giorni all’inizio della prossima stagione e la Roma, al momento, si trova con una punta in meno. Il sostituto del centravanti bosniaco è stato identificato in Tammy Abraham, attaccante inglese classe ’97 del Chelsea. Tiago Pinto con i Blues ha già raggiunto un accordo sulla formula dell’acquisto e sul prezzo (titolo definitivo a 45 milioni di euro bonus compresi), tuttavia il giocatore ha voluto prendersi qualche ora per decidere, non convinto della destinazione e fortemente tentato dall’Arsenal, squadra per il quale lui e la famiglia fanno il tifo. Per questo il gm giallorosso ha deciso di accelerare la trattativa, visto il poco tempo rimasto, e provare a chiudere entro le prossime 48 ore prendendo un volo per Londra.