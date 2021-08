Calciomercato Roma, offerta a sorpresa per Perez: lo vuole il Newcastle

Gli inglesi seguono da un anno l'esterno e hanno sondato la sua situazione con i giallorossi

Il mercato in uscita della Roma potrebbe registrare l'ingresso di un nuovo nome a sorpresa. Carles Perez è un obiettivo del Newcastle, che sta cercando da tempo un esterno e che avrebbe individuato nello spagnolo il nome giusto. Come riporta calciomercato.com, gli inglesi avrebbero già sondato la pista Perez con la Roma, che non ritine l'ex Barcellona assolutamente un incedibile. Un anno e mezzo fa il giocatore è costato circa 15 milioni e il suo prezzo a bilancio ora è di poco superiore ai 10. Pinto è arrivato oggi a Londra e non è escluso che possa discutere anche questo affare nei suoi meeting di mercato.