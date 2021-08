Roma-Milan, l’affare Florenzi verso la fumata bianca: ecco la formula

La formula sarà quella del prestito con diritto (e possibilità di obbligo) di riscatto tra i 6 e i 7 milioni.

L'asse Roma-Milano è caldo, e non solo per la trattativa che porterà presto Dzeko a firmare con l'Inter. Come fa sapere Sky Sport, infatti, sarebbe in chiusura l'affare tra i giallorossi e il Milan per la cessione di Alessandro Florenzi. Il terzino della Nazionale vestirà rossonero per la prossima stagione: la formula sarà quella del prestito con diritto (e possibilità di obbligo) di riscatto tra i 6 e i 7 milioni.