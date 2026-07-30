L'arrivo di Castro ha completato il terzetto offensivo tutto argentino di Trigoria. Dybala, Soulé e, appunto, il Torito ex Bologna, primo colpo del calciomercato della Roma. Ma il futuro di Matias Soulé continua a essere in bilico. L'ex Frosinone, come noto già dai giorni scorsi, è stato proposto al Milan, ma i rossoneri devono prima definire la partenza di Leao. Come rivelato dall'esperto di mercato Fabrizio Romano nell'ultimo video pubblicato sul suo canale YouTube, ci sono state chiamate dall'Arabia, dall'Inghilterra e dalla Germania. Nessun offerta concreta, ma sondaggi che rendono il numero 18 giallorosso un 'sacrificabile'. Ciò non vuol dire che Soulé sia completamente fuori dal progetto giallorosso, ovviamente, ma che in caso di offerta giusta può lasciare la Capitale. E poco fa, sui social, Mati aveva accolto Castro con un 'benvenuto fratello'. Vederli insieme in campo con la maglia giallorossa, però, potrebbe essere solo un sogno.