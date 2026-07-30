Kōnstantinos Koulierakīs si prepara a diventare un nuovo giocatore giallorosso. Il secondo colpo del calciomercato della Roma, che questa mattina ha ufficializzato Castro, sarà proprio il difensore greco. Non solo un vice-Hermoso, visto che può giocare anche da centrale nella difesa a quattro. L'affare con il Wolfsburg è praticamente chiuso sulla base di un trasferimento da circa 15 milioni di euro, il classe 2003 è atteso nelle prossime ore nella Capitale. Koulierakis sarà il decimo calciatore greco nella storia della Roma. Subito dopo la deludente stagione di Tsimikas in giallorosso.

Choutos il primo greco a Roma, i difensori salgono a 7

Dīmītrios Eleutheropoulos