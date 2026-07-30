Il centrale in arrivo dal Wolfsburg sarà il decimo giocatore greco nella storia del club giallorosso, ma solo l'ultimo tra i difensori
La Roma punta al doppio colpo: dopo Koulierakis, nel mirino c'è Read
Kōnstantinos Koulierakīs si prepara a diventare un nuovo giocatore giallorosso. Il secondo colpo del calciomercato della Roma, che questa mattina ha ufficializzato Castro, sarà proprio il difensore greco. Non solo un vice-Hermoso, visto che può giocare anche da centrale nella difesa a quattro. L'affare con il Wolfsburg è praticamente chiuso sulla base di un trasferimento da circa 15 milioni di euro, il classe 2003 è atteso nelle prossime ore nella Capitale. Koulierakis sarà il decimo calciatore greco nella storia della Roma. Subito dopo la deludente stagione di Tsimikas in giallorosso.
Choutos il primo greco a Roma, i difensori salgono a 7Il primo 'ellenico' a vestire la maglia giallorossa è stato Lampros Choutos, ex attaccante proveniente dalle giovanili a Roma tra il 1995 e il 2000 ma con solo 4 presenze. Successivamente è stato il turno del difensore Traianos Dellas, nella Capitale tra il 2002 e il 2005 con 67 presenze, 4 gol e 3 assist. Terzo portiere nell'annata 2005-06, alle spalle di Doni e Curci e senza collezionare alcuna presenza, Dīmītrios Eleutheropoulos. Tra il 2012 e il 2019 sono stati ben quattro i calciatori greci della Roma, tre difensori e un centrocampista. Spicca ovviamente l'indimenticato Kostas Manolas (206 presenze tra il 2014 e il 2019, 8 reti e 6 assist), ma anche i terzini Vasilis Torosidis (77 gare con 7 gol e 5 assist tra il 2013 e il 2016, ai microfoni di Forzaroma.info ha sponsorizzato l'acquisto di Koulierakis) e José Cholevas (34 presenze con 1 gol e 1 assist nel 2014-15) , oltre al mediano Panagiotis Tachtsidis (23 gettoni con 1 rete e 2 assist nell'annata 2012-13). I due greci più recenti nella Capitale? Il centrale Dimitrios Keramitsis, classe 2004 perno delle giovanili ma con una sola presenza in prima squadra tra il 2022 e il 2024, e il laterale tornato al Liverpool Kostas Tsimikas (25 presenze e 1 assist nell'ultima deludente annata).
© RIPRODUZIONE RISERVATA