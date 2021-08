Roma, per l’attacco non solo Abraham: offerto Lacazette

Il francese è in scadenza di contratto e percepisce un ingaggio da 4 milioni di euro

Sbarcato Dzeko a Milano, Tiago Pinto è alla ricerca del sostituto. In pole c'è Abraham, che però preferisce l'Arsenal. I Gunners però prima di acquistare hanno necessità di cedere e proprio in questo modo potrebbe sbloccarsi un valzer di attaccanti. Come scrive calciomercato.com, AlexandreLacazette è stato offerto alla Roma. Il francese è in scadenza di contratto e percepisce un ingaggio da 4 milioni di euro.