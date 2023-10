Dybala punta l’Inter. Mourinho-Friedkin nessun contatto: si va verso l’addio a giugno

Parentesi calciomercato

Continuano a lavorare Tiago Pinto e il suo staff per puntellare la rosa della Roma alle prese con infortuni e partenze prossime in vista della Coppa d'Africa. Infatti, Ndicka partirà a gennaio per disputare la competizione con la sua Costa d'Avorio, un nome caldo in queste ore è quello di Trevor Chalobah, che il Chelsea ha intenzione di mandare in prestito, su di lui ci sono Juventus e Brentford, i giallorossi si sono inseriti nella corsa. Si raffredda, invece, la pista di Marcos Leonardo, il centravanti del Santos ha come obiettivo il Mondiale del 2026 e vuole un club che gli garantisca un posto da titolare per mettersi in mostra. Il pacchetto offensivo della Roma è al momento abbastanza rifornito con Tammy Abraham pronto a tornare a disposizione da gennaio in poi. Novità anche sul "Caso Scommesse" su tutte le prime pagine da diversi giorni: Nicolò Zaniolo nega di aver scommesso su eventi di calcio, il suo legale chiarisce che non ha nulla da nascondere. Opposta la situazione di Sandro Tonali che collaborerà con la Figc e si autodenuncerà alla Procura federale.