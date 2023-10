Trigoria, allenamento ‘imbottito’ di Primavera senza Smalling, Sanches e Llorente

Chris Smalling, Diego Llorente e Renato Sanches non sono tornati ad allenarsi insieme al resto dei (pochissimi) compagni rimasti a Trigoria. Per tutti e tre bisognerà aspettare per rivederli con il gruppo agli ordini di Mourinho, che oggi ha diretto la seduta mattutina con la rosa composta quasi interamente di giocatori della Primavera. Con Svilar, Belotti e Spinazzola c'erano tanti 'bambini' da Julen Guerrero a Cherubini, da Pisilli a Pagano (entrambi rientrati dagli impegni dell'Italia under 20) passando per D'Alessio e Graziani. Per Smalling e Llorente ci si poteva aspettare anche oggi un rientro, almeno parziale, in gruppo, invece stanno continuando a svolgere lavoro specifico rimandando l'allenamento con i compagni. Magari quando torneranno anche diversi big dalle rispettive nazionali e Mourinho potrà cominciare a preparare davvero la partita contro il Monza di domenica. Da centellinare Renato Sanches, Pellegrini e Dybala lavorano continuano a lavorare a parte per recuperare dai propri infortuni.