La Roma aspetta il ritorno della contraerea: in Italia nessuno come Smalling-Llorente

Mourinho e la Roma aspettano con ansia il rientro in gruppo di Chris Smalling e Diego Llorente. In primis per tornare a respirare in difesa dopo giorni di totale apnea e un Cristante costretto ad agire da centrale, con la Roma che si è dovuta trasformare per necessità. Entrambi sono ormai al rientro, puntando alla convocazione contro il Monza domenica. Con loro, neanche a dirlo, i giallorossi riacquistano una caratteristica fondamentale come quella dei contrasti aerei. Nonostante un inizio di stagione decisamente opaco per l'inglese, Chris Smalling (statistica 'WhoScored') è al primo posto in SerieA per media duelli aerei vinti: 4,7, contro appena 1 per quelli persi. Dopo di lui ci sono Djuric (4,3) e Coppola (4) del Verona, Duvan Zapata (3,8) e poi Diego Llorente (3,5). Va da sé che averli o meno a disposizione - soprattutto in coppia - per la Roma può fare tutta la differenza del mondo. Anche perché sui calci piazzati più di qualcosa quest'anno non sta funzionando, visti i diversi gol subiti proprio sugli sviluppi di palla inattiva. Vedi Sheriff, Genoa e soprattutto Torino. Così come in fase offensiva, dove lo scorso i giallorossi erano sperro una sentenza. Discorso simile col pallone in gioco, su cross e lanci lunghi. E non può dipendere solo dalla mancanza di Ibanez, che pure era una presenza pesante sui calci da fermo. Smalling e Llorente diventano così fondamentali per tornare a dominare sui palloni alti, visto che nessuno in Serie A può contare su due centrali con statistiche del genere sui contrasti aerei.