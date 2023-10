Dybala, ginocchio sgonfio e ritorno che si avvicina: la Joya punta l’Inter

Col muso lungo per l'Argentina che ha dovuto fare a meno di lui, ma pure con la voglia di tornare quanto prima per aiutare la Roma. Paulo Dybala non si ferma e anche durante i giorni di sosta ha lavorato individualmente tra palestra e terapie come riporta Calciomercato.com. Il ginocchio sinistro, che lo aveva fatto piangere a Cagliari spaventando anche Mourinho, è sgonfio. La leggera lesione al legamento collaterale non ne frena più gli slanci, ma la cautela deve essere massima visto anche il percorso clinico della Joya. L'attaccante non ci sarà con Monza e Slavia Praga, difficilmente potrà essere titolare contro l'Inter. Ma coi nerazzuri Paulo spera almeno nella convocazione, magari per dare una mano negli ultimi minuti e preparare il rientro dal 1' tra Lecce-Roma e il derby del 12 novembre. Notizie positive comunque per Mourinho che in attesa del ritorno di Dybala sembra intenzionato a schierare ancora la coppia Lukaku-Belotti.