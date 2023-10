Calciomercato, c’è anche la Roma in corsa per Chalobah

Il difensore è in uscita in prestito dal Chelsea e in Italia piace pure alla Juventus. La Roma cerca un sostituto di Ndicka che partirà per la coppa d'Africa

Redazione

La Roma cerca difensori per gennaio, e dalle parti di Trigoria torna a circolare il nome di Trevor Chalobah. Il difensore classe 1999 del Chelsea potrebbe lasciare il club già a gennaio e tra le possibili destinazioni in prestito, viene raccontato dal sito 90min.com, ci sono anche Roma e Juventus, due club che da tempo seguono il calciatore. Chalobah piace però anche nel resto d'Europa e in particolare a Brentford e Newcastle. La Roma a gennaio prenderà comunque un difensore visti i problemi fisici di Smalling e la partenza di Ndicka per la coppa d'Africa.

